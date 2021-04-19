Песков отреагировал на слова Дерипаски о бедных россиянах

Москва, 19 апреля. Слова бизнесмена Олега Дерипаски о количестве бедных россиян прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Росстат использует большой выверенный массив информации. Правительство опирается на данные, предоставляемые статистическим ведомством, заявил представитель Кремля на вопрос, какие цифры ближе к истине. Песков обратил внимание, что Дерипаска — опытный предприниматель и крупный работодатель.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что по предварительным данным доля россиян, доход которых ниже прожиточного минимума, сократилась до 12,1% по итогам 2020 года. Зафиксировано, что число таких граждан в прошлом году составило 17,8 млн человек. Дерипаска усомнился в правильности этих данных и заявил, что в России больше бедных граждан.

Факторы, повлиявшие на снижение уровня бедности в стране, назвала в беседе с ФАН профессор кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, социолог Альбина Бесчасная.