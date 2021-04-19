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Австрийский МИД осудил новые санкции против России
wikipedia.org  /  Bundesministerium für Europa / CC BY 2.0
Политика

Австрийский МИД осудил новые санкции против России

Австрия крайне обеспокоена нарушениями режима прекращения огня со стороны Украины в Донбассе и не будет поддерживать новый пакет антироссийских санкций, заявили в Вене.

Вена, 19 апреля. Австрия крайне обеспокоена нарушениями режима прекращения огня со стороны Украины в Донбассе и не будет поддерживать новый пакет антироссийских санкций, заявили в Вене.

Пока официальный Киев требует немедленного вступления страны в НАТО, Австрия выступает против намерений Брюсселя наложить на Россию очередные акции в связи с эскалацией напряженности на юго-востоке Украины, пишет Der Spiegel. Глава австрийского МИД Александр Шалленберг уже выступил перед прессой с соответствующим заявлением.

«Сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы добиться деэскалации и снова активизировать диалог», — приводит пресса словам Шалленберга.

Ранее в ответ на санкции США против России, Москвы объявила о высылке десяти американских дипломатов. Научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс уверен, что это приведет к усугубленю отношений между странами, но пространство для диалога останется.

санкции Украина россия австрия ес
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