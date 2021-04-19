Песков отреагировал на требование прокуратуры признать ФБК экстремистской организацией

Москва, 19 апреля. Кремль прокомментировал требование прокуратуры признать «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) экстремистской организацией.

Соответствующий вопрос журналисты задали пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он ответил, что прокуратура выполняет свою работу. Роль ведомства заключается в борьбе с беззаконием и экстремизмом, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБК могут попасть под уголовное преследование, если организацию признают экстремистской.