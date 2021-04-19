Киркоров признался, что не может отойти от шока после появления отца в шоу «Маска»

Москва, 19 апреля. Поп-король Филипп Киркоров в первом полуфинале «Маски» в буквальном смысле вскочил и начал кричать, когда увидел своего 88-летнего отца Бедроса на сцене.

Десятый выпуск шоу «Маска» был полон сюрпризов. В качестве приглашенных гостей в первом полуфинале участвовали маски Слоника и Султана. Слоником оказалась певица Глюкоза, а в костюме Султана выступил отец Филиппа Киркорова Бедрос, которому летом исполнится 89 лет. Поп-король никак не ожидал увидеть на сцене своего отца, поэтому очень эмоционально отреагировал, когда тот снял маску.

Артист в своем Instagram-аккаунте написал трогательный пост, в котором рассыпался в комплиментах Бедросу. Киркоров назвал своего отца настоящим героем, ведь в конце прошлого года он в тяжелой форме перенес коронавирус. Он признался, что до сих пор не может отойти от шока, настолько его потрясло появление родителя на сцене.

«Мой родной Султан! До сих пор не могу отойти от приятного шока! Можете верить или нет - но я действительно не знал, что под маской Бедрос. Это факт. Мой папа! Просто Герой! Горжусь и восхищаюсь! И кто поверит, что Бедросу летом уже 89 лет исполнится. Так шикарно выступить на сцене в душной маске — вот это школа! Вот это мастерство! Вот это уровень!» — написал поп-король.

Не все зрители остались в восторге от последнего выпуска «Маски». В Сети разгорелись нешуточные страсти после выхода выпуска в эфир. Многие поклонники шоу обвинили жюри в некомпетентности. По их мнению, именно Носорог, то есть Кирилл Туриченко, должен был дойти до финала.