«ФАН повсюду»: что происходит в Гаити

14 апреля правительство премьер-министра Гаити Жозефа Жюте ушло в отставку на фоне роста насилия со стороны преступных группировок и национальной полиции. Островное государство переживает новый всплеск насилия с февраля 2021 года. Глава страны Жовенель Моиз пользуется поддержкой США и ООН, и намерен переписать конституцию для усиления президентской власти и ликвидации поста премьер-министра.
Обсуждаем сложившуюся политическую обстановку в Гаити вместе с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым.
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В выпуске:
Что такое Лига американских государств?
Как Гаити обрела независимость от Франции?
Семья Дювалье — первые диктаторы Гаити.
События последних лет — противостояние исполнительной власти во главе с президентом Моизом с законодательной и судебной ветвями, и причем здесь США.
«Эпидемия похищений» на Гаити.
Гаитянские банды и гражданская война.
Грозит ли Гаити военное вмешательство со стороны США?
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