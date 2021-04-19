«ФАН повсюду»: что происходит в Гаити

14 апреля правительство премьер-министра Гаити Жозефа Жюте ушло в отставку на фоне роста насилия со стороны преступных группировок и национальной полиции. Островное государство переживает новый всплеск насилия с февраля 2021 года. Глава страны Жовенель Моиз пользуется поддержкой США и ООН, и намерен переписать конституцию для усиления президентской власти и ликвидации поста премьер-министра.

Обсуждаем сложившуюся политическую обстановку в Гаити вместе с шеф-редактором международной редакции ФАН Валентином Меликовым.

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В выпуске:

Что такое Лига американских государств?

Как Гаити обрела независимость от Франции?

Семья Дювалье — первые диктаторы Гаити.

События последних лет — противостояние исполнительной власти во главе с президентом Моизом с законодательной и судебной ветвями, и причем здесь США.

«Эпидемия похищений» на Гаити.

Гаитянские банды и гражданская война.

Грозит ли Гаити военное вмешательство со стороны США?

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