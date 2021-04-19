«Чего изволите, Дядюшка Сэм?»: Альгис Микульскис о крахе европейских суверенитетов

В ответ на новый пакет антироссийских санкций, подписанных накануне Джо Байденом, европейские лидеры взяли «под козырек» и в очередной раз продемонстрировали «самостоятельность» в принятии решений. Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассказывает о «дипломатических боях», начатых против России современными вассалами американского синьора.

Старушка Европа, судя по всему, состарилась окончательно. По крайней мере, навыки принятия самостоятельных решений ею утеряны. Что позволяет мне ставить такой диагноз? А все происходящее в последние дни и позволяет. Но давайте по порядку…

Обострение обстановки в Донбассе хоть и не привело пока к полноценной войне, но запустило некие механизмы, в который уж раз позволяющие давить на Россию и объяснять это давление массой причин. В авангарде враждебных действий, как обычно — Соединенные Штаты, добавившие к «украинской повестке» легендарных «русских хакеров» с их якобы вмешательством в американские выборы и «отравление» с последующей отправкой в тюрьму Навального.

Нет, антироссийские санкции для нас уже давно не новость — первый их пакет, относящийся к крымскому контексту, был принят еще в середине марта 2014 года, и с тех пор подобные «пакеты» сыпались на Россию непрерывно и с самых разных сторон.

ФБА «Экономика сегодня» /

Нынешняя «санкционная ситуация» выбивается из привычных рамок тем, что она разворачивается на фоне байденовского хамства в отношении Владимира Путина и подготовки крупнейших за прошедшие 30 лет учений НАТО в Европе. На которую Российская армия, кстати, ответила такой концентрацией войск вдоль западных границ, что у многих европейских политиков случилось нечто похожее на расстройство кишечника, а в Киеве и вовсе заговорили о нежелании проливать кровь мирных граждан, но ежедневные обстрелы республик так и не прекратили.

Байден, конечно, немного осадил коней — предложил российскому лидеру встретиться и поговорить, отозвал два эсминца, шедших в Черное море — однако еще один «пакет» все же подписал и выслал из Вашингтона десять наших дипломатов. Россия ответила зеркально и жестко — восвояси был отправлен посол Джон Салливан и соразмерное количество посольских работников. Плюс кое-что «по мелочи»:

«Ограничивается практика задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 чел. в год на основе взаимности. В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран. В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. «О понимании в отношении «открытой суши». Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу. Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций».

После этого-то Европа и выступила, что называется, во всей своей верноподданнической красе!

ФБА «Экономика сегодня» /

Чехи — не только исключили «Росатом» из тендера на строительство АЭС «Дукованы» и выслали из страны 18 российских дипломатов, но и вспомнили о ставших уже легендарными Александре Петрове и Руслане Боширове! А чтобы хозяева в Белом доме окончательно уверились в их преданности — еще и облили кетчупом стены посольства РФ в Праге!

Британия — внезапно вспомнив о былой морской славе, отправила к черноморским берегам эсминец и фрегат. Официально — в знак солидарности с Украиной, которая, еще раз напомню, так и не прекратила обстреливать Донбасс.

Польша — ну куда ж без нее-то! — как и положено вассалу, поддержала США и тоже сократила российский дипкорпус в Варшаве на трех человек.

В сложном положении оказалась Германия. С одной стороны — надо бы конечно «приструнить зарвавшуюся Москву», как это уже предложил сделать лидер одной из консервативных фракций Европарламента Манфред Вебер, но с другой — немецкие компании, вложившиеся в строительство «Северного потока — 2», могут устроить правительству множество проблем, от которых оно надолго забудет про Украину и про то, как ссориться с Россией.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эстония! Да-да, та самая, по улицам которой ежегодно торжественными маршами ходят недобитые Сталиным ветераны Ваффен-СС… Бывший президент этой могучей балтийской державы Тоомас Хендрик Ильвес на детали решил не размениваться и предложил радикальное:

«Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах, — написал он в Twitter. — До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит».

Вот так! Решительно и дерзко! Не уверен, правда, что его кто-то услышал…

И, как бы подводя итог всей этой европейской «собачьей свадьбе», 19 апреля высказался уже глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«В целом, отношения России и Евросоюза не улучшаются, а напротив, напряженность растет в различных форматах», — цитирует ТАСС политика.

Стоит заметить, что сказано это было после переговоров Борреля с его американским коллегой, госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Так что же ты, Европа? Осталась ли у тебя хоть капля гордости? Нет, не осталась. Возможно, позиция «Чего изволите?» тебя, конечно, и устраивает, но «добрый» Дядюшка Сэм — далеко за океаном, а Россия — вот она, рядом. И ее войсковая группировка, развернутая вдоль границы, находится там в том числе и потому, что ты, Европа, не хочешь слушать никого кроме людей из Вашингтона. Даже саму себя!