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Китаянка устроила дебош в автосалоне Tesla после отказа тормозов в машине
ecomotors.ru
Происшествия

Китаянка устроила дебош в автосалоне Tesla после отказа тормозов в машине

Владелица электрокара призвала компанию Tesla «убраться из Китая». Причиной этого стала авария, в которую попала хозяйка машины.

Пекин, 19 апреля. Владелица электрокара призвала компанию Tesla «убраться из Китая». Причиной этого стала авария, в которую попала хозяйка машины.

Инцидент произошел во время мероприятия, которое проходило в шанхайском автосалоне. Посетительница забралась на крышу выставленного на продажу автомобиля Tesla и стала скандировать лозунги.

Китаянка успела прокричать: «Зачем убивать китайцев?», «У Tesla отказали тормоза», «Tesla, убирайся из Китая!». Как позже выяснилось, причиной такого поведения стал инцидент, который произошел с женщиной на дороге.

Оказалось, что она стала владелицей электрокара и попала в серьезную аварию из-за отказа тормозной системы. В компании Tesla утверждают, что китаянка сама виновата в ДТП, потому что превысила допустимую скорость.

Экономист объяснил, как Tesla подвергает опасности покупателей, сообщал ФАН. По его словам, в США нельзя расплачиваться биткоинами и компания нарушает закон, продавая авто за один биткоин.

шанхай тесла автокар
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