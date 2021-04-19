Российские горные стрелки победили в первом конкурсе АрМИ-2021

Красноярск, 19 апреля. В Красноярском крае торжественно завершился первый конкурс Армейских международных игр-2021 среди горных подразделений, в котором победила российская команда.

Закрытие первого в текущем году конкурса состоялось на территории природного парка «Ергаки». В церемонии приняли участие представители Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ, штаба Центрального военного округа и Центрального спортивного клуба армии.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, по итогам соревнований в общекомандном зачете победила российская команда, на втором месте — команда из Китая и на третьем команда из Узбекистана.

В ходе состязаний военнослужащие преодолели двухдневный 50-километровый лыжный марш с выполнением 12-ти специальных задач, включая: преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие.

Всего в международном этапе соревнований «Саянский марш» принимали участие 8 команд: из России, Китая, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, а также женская сборная Министерства обороны РФ.

Ранее ФАН сообщал о соревновании разведчиков Южного военного округа (ЮВО) в рамках международных соревнований АрМИ-2021.