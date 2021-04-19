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Экспорт золота из России в Великобританию растет ударными темпами
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Экспорт золота из России в Великобританию растет ударными темпами

Поставки желтого драгметалла из Российской Федерации в Соединенное Королевство продолжают увеличиваться ударными темпами в 2021 году.

Лондон, 19 апреля. Поставки желтого драгметалла из Российской Федерации в Соединенное Королевство продолжают увеличиваться ударными темпами в 2021 году.

Об этом пишут «Известия», основываясь на данных ФТС. За период с января по февраль королевство закупило российского золота почти на 1,4 миллиарда долларов.

«Это на 83% выше аналогичного уровня 2019-го», — говорится в материале.

При этом 2020 год также оказался рекордным — Россия втрое увеличила экспорт золота в Англию. На рост поставок оказала влияние позиция Центрального банка РФ, уверены эксперты. Среди лидеров по импорту российского драгметалла также числятся Швейцария и Казахстан.

Японское издание Nikkei ранее сообщало о резком увеличении спроса на золото в Индии, КНР и других азиатских странах. Закупки драгметалла весной 2021 года многократно превышают прошлогодние, когда показатели существенно упали из-за коронавирусной пандемии.

великобритания золото экспорт Россия и Британия
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