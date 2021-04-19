Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 14:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:12
Общество
Школа имени Сургучева изменит название из-за связи писателя с фашистами
14:10
Армия
Аналитики NI рассказали, что мешает США «победить» Россию в Арктике
14:09
Политика
Песков рассказал о слушателях послания президента в "Манеже"
14:06
Общество
Бегство верхушки ФБК за границу было спланировано заранее
14:05
Армия
Минобороны РФ сообщило о начале масштабных военных учений в Арктике
14:05
Происшествия
Склад с автозапчастями в Улан-Удэ не могут потушить четыре часа
14:05
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина показала «беременный» живот
14:05
Технологии
Рогозин рассказал, когда Россия выйдет из проекта МКС
14:01
Общество
Переехавший из США в Москву блогер объяснил, почему общественный транспорт в России лучше
14:01
Технологии
Беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса
14:00
Политика
Дмитрий Песков указал на провокации Запада на фоне сообщений о незаконных митингах
14:00
Политика
Захарова: чешский МИД больше не сможет принимать на работу россиян
13:59
Общество
Желающим привиться в РФ европейцам пригрозили проблемами с сертификатами
13:59
Политика
Кремль: Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным
13:58
Общество
Общегородской траур по пяти погибшим в ДТП подросткам объявят в Новочеркасске
13:57
Общество
«В ветхом домишке без коммунальных благ»: в Приморье выживает вдова ветерана ВОВ
13:55
Общество
Гитарист рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл скончался в 77 лет
13:55
Политика
Песков: Россия намерена продолжить отвечать США зеркальными санкциями
13:55
Политика
Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии
13:55
Происшествия
Петербуржцы заплатили лже-тренеру по тхэквондо за «аттестацию» своих детей
Все новости
Наталья Еприкян призналась Лолите Милявской, что никогда ни с кем не жила
Prt Scr  /  Пресс-служба телеканала «Пятница!»
Общество

Наталья Еприкян призналась Лолите Милявской, что никогда ни с кем не жила

Актриса и продюсер Наталья Еприкян призналась Лолите Милявской на «ДНК-шоу» , что ни с кем никогда не жила.

Известная российская актриса и продюсер Наталья Еприкян призналась, что ни с кем никогда не жила, но так как у нее много друзей, она не чувствует себя одинокой, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Бывшая участница Клуба веселых и находчивых (в составе столичной команды «Мегаполис») и проекта Comedy Woman, где была еще и автором, побывала на «ДНК-шоу».

Ведущая Лолита Милявская озвучила Еприкян результаты проведенных ранее генетических исследований, и та по-разному реагировала на них. Так, один тест показал, что героиня программы склонна к одиночеству.

Лолита спросила ее:

«У тебя бывало такое, что ты приходишь домой, и вроде бы все на «ура», а вот дома — состояние одиночества?»

Наталья Еприкян призналась Лолите Милявской, что никогда ни с кем не жила
Prt Scr  / Пресс-служба телеканала «Пятница!»

«Я вообще всю жизнь живу одна, — ответила Наталья. — Я ни с кем не жила никогда. И это чувство... Я с ним свыклась. У меня много друзей, поэтому не чувствую себя одинокой. Но, вообще, часто провожу время наедине с собой. И я не знаю, как бывает по-другому».

Затем ведущая шоу спросила Еприкян, которой, кстати, в понедельник исполнилось 43 года, не кажется ли ей, что это такие черты характера, которые теперь уже принято называть мужскими?

«Но генетики утверждают, что у тебя нет никакого мужского гена!» — добавила Милявская.

На это гостья программы сама ответила сначала вопросом:

«Я девочка? Ну, значит, я пока просто не встретила кого-то!»

Наталья Еприкян призналась Лолите Милявской, что никогда ни с кем не жила
Prt Scr  / Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Напомним, что «ДНК-шоу» — это генетический детектив и разговор по душам с Лолитой Милявской. Звезды отечественного шоу-бизнеса сдают анализ ДНК и встречаются потом с ведущей, чтобы обсудить результаты.

Героев и героинь передачи, выходящей на телеканале «Пятница!», ждет не просто анализ их личности, но и ответы на вопросы, которые они, возможно, боялись услышать, и откровения, о которых не готовы были говорить.

Ранее стало известно, что у Натальи Еприкян есть склонность к паранойе, причем как и у Лолиты Милявской.

лолита милявская пятница! днк-шоу наталья еприкян
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Общество / Наталья Еприкян призналась Лолите Милявской, что никогда ни с кем не жила
Рейтинг@Mail.ru