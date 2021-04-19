Наталья Еприкян призналась Лолите Милявской, что никогда ни с кем не жила

Известная российская актриса и продюсер Наталья Еприкян призналась, что ни с кем никогда не жила, но так как у нее много друзей, она не чувствует себя одинокой, сообщили ФАН в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Бывшая участница Клуба веселых и находчивых (в составе столичной команды «Мегаполис») и проекта Comedy Woman, где была еще и автором, побывала на «ДНК-шоу».

Ведущая Лолита Милявская озвучила Еприкян результаты проведенных ранее генетических исследований, и та по-разному реагировала на них. Так, один тест показал, что героиня программы склонна к одиночеству.

Лолита спросила ее:

«У тебя бывало такое, что ты приходишь домой, и вроде бы все на «ура», а вот дома — состояние одиночества?»

Prt Scr / Пресс-служба телеканала «Пятница!»

«Я вообще всю жизнь живу одна, — ответила Наталья. — Я ни с кем не жила никогда. И это чувство... Я с ним свыклась. У меня много друзей, поэтому не чувствую себя одинокой. Но, вообще, часто провожу время наедине с собой. И я не знаю, как бывает по-другому».

Затем ведущая шоу спросила Еприкян, которой, кстати, в понедельник исполнилось 43 года, не кажется ли ей, что это такие черты характера, которые теперь уже принято называть мужскими?

«Но генетики утверждают, что у тебя нет никакого мужского гена!» — добавила Милявская.

На это гостья программы сама ответила сначала вопросом:

«Я девочка? Ну, значит, я пока просто не встретила кого-то!»

Prt Scr / Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Напомним, что «ДНК-шоу» — это генетический детектив и разговор по душам с Лолитой Милявской. Звезды отечественного шоу-бизнеса сдают анализ ДНК и встречаются потом с ведущей, чтобы обсудить результаты.

Героев и героинь передачи, выходящей на телеканале «Пятница!», ждет не просто анализ их личности, но и ответы на вопросы, которые они, возможно, боялись услышать, и откровения, о которых не готовы были говорить.

Ранее стало известно, что у Натальи Еприкян есть склонность к паранойе, причем как и у Лолиты Милявской.