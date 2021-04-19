Раскрыта масштабная сеть подпольных оружейных мастерских. События дня. ФАН-ТВ

Госдепартамент США отрицает причастность Соединенных Штатов к попытке устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам представителя внешнеполитического ведомства, Вашингтон готов оказать консульскую помощь американскому гражданину, который задержан по подозрению в подготовке переворота в Белоруссии. Речь идет об адвокате Юрии Зянковиче, который имеет двойное гражданство.

Раскрыта масштабная сеть подпольных оружейных мастерских

nac.gov.ru / Национальный антитеррористический комитет

Масштабный рейд против подпольных оружейников прошел в 21 регионе России: всего изъято 222 ствола, а также артиллерийские снаряды и гранаты. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту... Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских», — говорится в релизе.

Среди изъятых стволов — три пулемета, шесть автоматов Калашникова различных модификаций, винтовки, карабины и ружья, а также пистолеты и револьверы. Кроме того, изъяты 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, две минометные мины, около 8 000 патронов, 7,5 килограмма пороха и тротила.