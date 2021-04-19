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Раскрыта масштабная сеть подпольных оружейных мастерских. События дня. ФАН-ТВ
nac.gov.ru  /  Национальный антитеррористический комитет
Общество

Раскрыта масштабная сеть подпольных оружейных мастерских. События дня. ФАН-ТВ

США отрицают причастность к попытке устранения Лукашенко. Минфин предложил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов.

Госдеп отверг причастность США к попытке убийства Лукашенко

Госдепартамент США отрицает причастность Соединенных Штатов к попытке устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам представителя внешнеполитического ведомства, Вашингтон готов оказать консульскую помощь американскому гражданину, который задержан по подозрению в подготовке переворота в Белоруссии. Речь идет об адвокате Юрии Зянковиче, который имеет двойное гражданство.

Раскрыта масштабная сеть подпольных оружейных мастерских

Раскрыта масштабная сеть подпольных оружейных мастерских. События дня. ФАН-ТВ
nac.gov.ru  / Национальный антитеррористический комитет

Масштабный рейд против подпольных оружейников прошел в 21 регионе России: всего изъято 222 ствола, а также артиллерийские снаряды и гранаты. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 55 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту... Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских», — говорится в релизе.
Среди изъятых стволов — три пулемета, шесть автоматов Калашникова различных модификаций, винтовки, карабины и ружья, а также пистолеты и револьверы. Кроме того, изъяты 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, две минометные мины, около 8 000 патронов, 7,5 килограмма пороха и тротила.

Минфин предложил отложить строительство 25 мусорных заводов «Ростеха»

Раскрыта масштабная сеть подпольных оружейных мастерских. События дня. ФАН-ТВ
pixabay.com  / vkingxl

Министерство финансов России предложило приостановить проект строительства 25 заводов по сжиганию мусора до момента, пока не заработают первые пять, запустить которые планируется до конца 2023 года. Об этом, со ссылкой на письмо замминистра финансов Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко, сообщает РБК. В ведомстве не нашли причины тратить более триллиона рублей на проект, у которого «отсутствует обоснование». По словам Окладниковой, его финансовая модель заранее убыточна, внутренняя норма доходности составляет почти 4 процента.

Роспотребнадзор рассказал о новых российских мутациях COVID-19

Раскрыта масштабная сеть подпольных оружейных мастерских. События дня. ФАН-ТВ
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В России формируются две мутации коронавируса — сибирская и северо-западная. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта», — сказала она.
Попова отметила, что на данный момент в стране зафиксированы 192 случая британского штамма и 21 — южноафриканского. Других иностранных мутаций не выявлено. По словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Сейчас Россия занимает 87 место в мире по показателям среднесуточной заболеваемости.

 

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