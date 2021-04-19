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Житель Омска ответит в суде за жестокое убийство музыканта на почве ревности
Невские Новости  /  Кристина Мурашова
Происшествия

Житель Омска ответит в суде за жестокое убийство музыканта на почве ревности

СК завершил расследование уголовного дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Перед судом предстанет 35-летний житель города.

Омск, 19 апреля. СК завершил расследование уголовного дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Перед судом предстанет 35-летний житель города.

По версии следствия, преступление произошло летом 2020 года. Обвиняемый узнал, что супруга ему изменяла. Пьяный фигурант вооружился двумя ножами и топором, а затем поехал к дому, где жил 29-летний музыкант.

Спустя пару часов потерпевший вышел из подъезда, и в этот же момент на него набросился ревнивый муж. На глазах у свидетелей злоумышленник изрезал соперника, а затем попытался скрыться на своей машине.

Иномарка застряла в кювете, и тогда агрессор ее поджег. Далее омич перелез через забор и забрался в чужой гараж, где его и задержали полицейские.

В приморском городе Дальнегорск произошла семейная ссора. В ответ на упрек о низкой зарплате горожанин зарезал жену, сообщало Deita.

убийство ревность музыкант
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