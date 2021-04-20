Косметолог посоветовала носить хлоргексидин с собой в жаркие дни

Все мы с нетерпением ждем лета, когда солнце будет греть, а яркие краски — поднимать настроение. Но есть и другая сторона этого времени года, ведь солнце — это не всегда полезно.

Ультрафиолетовые лучи иссушают кожу, и из-за этого она быстрее стареет. Но это еще не все, что может сделать солнце с нашим лицом. ФАН поговорил с косметологом Татьяной Егоровой, которая рассказала, как правильно ухаживать за кожей и чего категорически нельзя делать в жару.

«Уход должен быть по типу вашей кожи — жирная, сухая, смешанная, тонка, толстая и так далее. В жару нельзя на лицо наносить плотный слой косметики, потому что поры открываются и бактерии могут проникать в кожу более глубоко. Когда это происходит, возникают маленькие гнойнички и закрытые комедоны», — указала собеседница агентства.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Егорова добавила — часто девушки, которые приезжают из жарких стран, сталкиваются с проблемой высыпания на лице. Это из-за того, что они наносили косметику в солнечные дни.

«В жару нужно тщательно очищать кожу — она должна быть идеально чистой. Я советую с собой носить в сумочке хлоргексидин и, если сильно вспотели, протереться именно им. В открытые поры очень быстро попадают различные частички, которые ведут к воспалению и к инфицированию», — объяснила косметолог.

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Она подчеркнула — в жаркие дни нужно пить много воды для поддержания водного баланса.

«Минимум косметики, уход по типу кожи и следить за ее чистотой. Солнцезащитные средства нужны, но наносить их тоже нужно на чистую кожу. А также, если это зона не своей инсоляции, солнцезащитные средства должны быть [уровня защиты] 50 и более. Это лучшая профилактика пигментации. Также они должны быть по типу вашей кожи. На жирную кожу — это флюидная, а на сухую — это уже что-то более плотное», — резюмировала собеседница ФАН.

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