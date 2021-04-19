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В Роскосмосе рассказали, как долго Россия будет проводить эксперименты на МКС
Федеральное агентство новостей
Технологии

В Роскосмосе рассказали, как долго Россия будет проводить эксперименты на МКС

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 14:02
Россия не намерена сокращать программу экспериментов на МКС до момента запуска национальной орбитальной станции. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Москва, 19 апреля. Россия не намерена сокращать программу экспериментов на МКС до момента запуска национальной орбитальной станции. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что паузы в работе пилотируемой космонавтики являются губительными. Поэтому до введения в строй национальной орбитальной станции Россия будет продолжать эксперименты на Международной космической станции.

«Сбиваться с пути, который мы с таким трудом проходим в отношении МЛМ (многофункционального лабораторного модуля «Наука». — Прим. ред.), не стоит. Модуль должен быть запущен, и он принесет пользу», — указал Рогозин на своей странице в Facebook.

По его словам, «условия обслуживания российского сегмента МКС» являются предметом для переговоров.

Ранее стало известно, что руководство России приняло решение о создании независимой российской орбитальной станции, на строительство которой может быть выделено около пяти-шести миллиардов долларов.

Также глава Роскосмоса сообщал, что появление перспективных российских кораблей и орбитальных станций с ядерными энергоустановками станет прорывом в освоении космоса.

мкс роскосмос рогозин
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