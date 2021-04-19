Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:12
Общество
Школа имени Сургучева изменит название из-за связи писателя с фашистами
14:10
Армия
Аналитики NI рассказали, что мешает США «победить» Россию в Арктике
14:09
Политика
Песков рассказал о слушателях послания президента в "Манеже"
14:06
Общество
Бегство верхушки ФБК за границу было спланировано заранее
14:05
Армия
Минобороны РФ сообщило о начале масштабных военных учений в Арктике
14:05
Происшествия
Склад с автозапчастями в Улан-Удэ не могут потушить четыре часа
14:05
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина показала «беременный» живот
14:05
Технологии
Рогозин рассказал, когда Россия выйдет из проекта МКС
14:01
Общество
Переехавший из США в Москву блогер объяснил, почему общественный транспорт в России лучше
14:01
Технологии
Беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса
14:00
Политика
Дмитрий Песков указал на провокации Запада на фоне сообщений о незаконных митингах
14:00
Политика
Захарова: чешский МИД больше не сможет принимать на работу россиян
13:59
Общество
Желающим привиться в РФ европейцам пригрозили проблемами с сертификатами
13:59
Политика
Кремль: Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным
13:58
Общество
Общегородской траур по пяти погибшим в ДТП подросткам объявят в Новочеркасске
13:57
Общество
«В ветхом домишке без коммунальных благ»: в Приморье выживает вдова ветерана ВОВ
13:55
Общество
Гитарист рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл скончался в 77 лет
13:55
Политика
Песков: Россия намерена продолжить отвечать США зеркальными санкциями
13:55
Политика
Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии
13:55
Происшествия
Петербуржцы заплатили лже-тренеру по тхэквондо за «аттестацию» своих детей
Все новости
Болгары поставили Байдена на место вопросом про Косово
Федеральное агентство новостей
Политика

Болгары поставили Байдена на место вопросом про Косово

Публикации болгарских СМИ о введении на территории США чрезвычайного положения из-за якобы угрозы со стороны России вызвали оживленную реакцию у балканских пользователей Сети.

Вашингтон, 19 апреля. Публикации болгарских СМИ о введении на территории США чрезвычайного положения из-за якобы угрозы со стороны России вызвали оживленную реакцию у балканских пользователей Сети.

Болгары выразили свое мнение в комментариях к ведущим национальным СМИ, сообщает iReactor. Многие пользователи припомнили президенту США Джо Байдену двойные стандарты Вашингтона по ряду ключевых геополитических проблем.

«Нарушение устоявшихся принципов международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств» — а что насчет Косово, дядя Джо?» — поставил американского лидера на место Веселин Дечев.

Некоторые пользователи также упомянули откровенно неудовлетворительное умственное и физическое состояние главы Белого дома. Многие пользователи открыто обвиняют Байдена в утрате когнитивных способностей и сомневаются, что такими темпами он продержится до конца первого года на посту президента.

Global Look Press  / Amr Alfiky Consolidated News Photos

«Совсем умом тронулся, прямо скажем. Надеюсь, русские учтут его проблемы и не будут воспринимать его слова слишком серьезно», — заявил fes18649563

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. Под удар попали финансовые операции с российскими облигациями федерального займа и 14 сотрудников отечественной дипмиссии в Вашингтоне. Россия на это ответила высылкой десяти американских дипломатов. Американские пользователи тоже высказали свое мнение по поводу политики Байдена против России. Они убеждены, что американский лидер ведет Штаты к саморазрушению.

санкции сша байден косово
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Политика / Болгары поставили Байдена на место вопросом про Косово
Рейтинг@Mail.ru