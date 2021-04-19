Болгары поставили Байдена на место вопросом про Косово

Вашингтон, 19 апреля. Публикации болгарских СМИ о введении на территории США чрезвычайного положения из-за якобы угрозы со стороны России вызвали оживленную реакцию у балканских пользователей Сети.

Болгары выразили свое мнение в комментариях к ведущим национальным СМИ, сообщает iReactor. Многие пользователи припомнили президенту США Джо Байдену двойные стандарты Вашингтона по ряду ключевых геополитических проблем.

«Нарушение устоявшихся принципов международного права, в том числе уважение территориальной целостности государств» — а что насчет Косово, дядя Джо?» — поставил американского лидера на место Веселин Дечев.

Некоторые пользователи также упомянули откровенно неудовлетворительное умственное и физическое состояние главы Белого дома. Многие пользователи открыто обвиняют Байдена в утрате когнитивных способностей и сомневаются, что такими темпами он продержится до конца первого года на посту президента.

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«Совсем умом тронулся, прямо скажем. Надеюсь, русские учтут его проблемы и не будут воспринимать его слова слишком серьезно», — заявил fes18649563

Ранее Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. Под удар попали финансовые операции с российскими облигациями федерального займа и 14 сотрудников отечественной дипмиссии в Вашингтоне. Россия на это ответила высылкой десяти американских дипломатов. Американские пользователи тоже высказали свое мнение по поводу политики Байдена против России. Они убеждены, что американский лидер ведет Штаты к саморазрушению.