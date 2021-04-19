Мясников объяснил, как безопасно отдохнуть на зарубежных курортах

Москва, 19 апреля. Вакцинация от коронавируса как минимум за месяц до поездки обеспечит безопасный отдых за рубежом, заявил врач и популярный российский телеведущий Александр Мясников.

Временной промежуток между первой и второй прививками составляет 21 день. Чтобы сформировались антитела, необходимо еще как минимум две недели, напомнил Александр Мясников в интервью для авторов Telegram-канала «Радиоточка НСН».

«Итак, 21 плюс 14, вот и считайте, сколько», — отметил врач.

Александр Мясников ранее перечислил инфекции, которые можно встретить на российских курортах. Многие боятся заразиться коронавирусом. Однако существует множество других не менее опасных инфекций. Перед тем, как отправиться на курорт, Александр Мясников посоветовал сделать прививки от гепатита А и Б, а также от столбняка. На отдыхе нужно соблюдать правила личной гигиены, не пить воду из-под крана и всегда иметь под рукой необходимые лекарства.