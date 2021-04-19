МВД призвало россиян не участвовать в незаконных митингах из-за угрозы коронавируса

Москва, 19 апреля. Сторонники блогера Алексея Навального анонсировали проведение нового митинга. МВД настоятельно просит граждан не участвовать в незаконном шествии.

В министерстве напомнили, что скопление людей повышает риск распространения коронавируса. Ведомство также попросило предостеречь детей от участия в противозаконных акциях.

Силовое министерство пообещало принять все меры для поддержания порядка на улицах. В МВД предупредили, что правоохранители будут оперативно пресекать попытки агрессии и провокации. Они будут расцениваться как угроза безопасности.

В российских городах 23 января прошли незаконные акции, которые сопровождались насилием в отношении силовиков и вспышками агрессии. Итогом стали задержания и возбужденные уголовное дела, сообщал ФАН.