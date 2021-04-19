Глава парламента Сирии рассказал о президентских выборах и первых кандидатах

На внеочередном заседании Народного собрания Сирии спикер парламента Хаммуда Саббаг объявил о начале принятия заявок на предстоящие президентские выборы. По его словам, все желающие баллотироваться на высший государственный пост могут обратиться с соответствующим заявлением в Верховный конституционный суд республики в течение ближайших 10 дней.

Как проходило заседание парламента — читайте в материале корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Хаммуда Саббаг сообщил, что днем голосования для граждан, проживающих за пределами родины, станет 20 мая. Ящики для бюллетеней будут установлены на территории посольств страны. В самой Сирии голосование пройдет 26 мая с 7:00 до 19:00 по местному времени.

В рамках утреннего заседания в понедельник спикер парламента также отметил, что свои заявления в Верховный конституционный суд уже направили два претендента на должность президента: Абдулла Саллум Абдулла и Мухаммад Фирас Ясин Раджух.

Конституция Сирийской Арабской Республики (САР) предусматривает, что Народное собрание должно назначить выборы нового президента в интервале от 60 до 90 дней до истечения срока полномочий действующего главы государства.

Федеральное агентство новостей /

Для того, чтобы заявки кандидатов на пост президента были приняты, необходимо заручиться поддержкой не менее 35 парламентариев. При этом каждый член Народного собрания имеет право поддержать лишь одного кандидата.

Также в сирийской конституции отмечается, что национальным лидером может стать достигший 40-летнего возраста гражданин республики, проживающий на родине последние 10 лет и не имеющий иностранного гражданства. Кандидат не должен иметь судимостей по тяжким статьям и не может состоять в браке с гражданином другой страны.

Федеральное агентство новостей /

На всем протяжении конфликта сирийцы сохраняли политическую жизнь государства в стабильном состоянии: все выборы проходили в положенные сроки с соблюдением конституционных норм. Это отражает тот факт, что жители республики имеют запрос на избирательную конкуренцию, как того и требует основной закон государства.

Согласно новой Конституции Сирии, принятой в 2012 году, президент избирается на 7 лет. При этом один человек не может занимать эту должность более двух сроков подряд. В соответствии с этими изменениями, действующий глава страны Башар Асад вступил в полномочия 16 июля 2014, так что в этот раз он имеет право вновь баллотироваться на пост главы государства.