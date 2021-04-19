Роспотребнадзор сообщил процент россиян с иммунитетом к COVID-19

Москва, 19 апреля. Иммунитет к коронавирусной инфекции имеют от 24% до 87% россиян в разных регионах страны, сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство провело в марте исследование уровня популяционного иммунитета, в результате выяснилось, что его формирование в разных частях страны происходит с разной интенсивностью. Эта работа специалистов ведомства показала, какое количество россиян обладает антителами к COVID-19.

В Москве иммунитет выработался у 40% жителей, в Санкт-Петербурге — у 27% горожан, рассказала глава ведомства Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН. Лидерами по иммунитету стали Белгородская и Астраханская области, меньше всего граждан с антителами к коронавирусу выявлено в Иркутской и Новосибирской областях, заметила Попова.

Российские ученые приступили к разработке кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусу. Специалисты провели первое тестирование и остались довольны результатами, заявила глава Роспотребнадзора.