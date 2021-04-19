Видео боевой орбитальной станции «Алмаз» появилось в Сети

Москва, 19 апреля. Разработанную и построенную еще в СССР военную космическую станцию «Алмаз» впервые сняли на видео.

Соответствующий ролик представил телеканал «Звезда». В его репортаже отмечается, что станция «Алмаз» была и остается единственной в мире, предназначенной не только для разведки, но и для боевых действий в космическом пространстве.

Для этого станция была оснащена автоматической пушкой НР-23 калибра 23-мм, которая прошла соответствующие испытания. При этом советские конструкторы намеревались оснастить станцию вооружением в строго оборонительных целях, для предотвращения попыток вывода «Алмаза» из строя другими космическими державами.

Ранее сообщалось о колоссальной важности изучения космоса для будущего человечества.