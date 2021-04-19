Чехия не раскроет России детали расследования «дела Врбетице»

Прага, 19 апреля. Прага не намерена раскрывать Москве детали расследования инцидента во Врбетице. Об этом рассказал первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек.

Высокопоставленный политик заявил в ходе брифинга, что Россия не обязана знать все, что «мы знаем» об инциденте на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

«Следует ожидать, что Россия будет защищаться, и я не могу исключить появления документов, которые попытаются опровергнуть чешскую версию. Идет полицейское расследование», — сказал Гамачек журналистам местных СМИ.

Ранее власти европейской страны выдворили из Чехии 18 сотрудников российской дипмиссии. Москва в свою очередь предприняла ответные шаги и объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.