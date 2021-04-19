Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:12
Общество
Школа имени Сургучева изменит название из-за связи писателя с фашистами
14:10
Армия
Аналитики NI рассказали, что мешает США «победить» Россию в Арктике
14:09
Политика
Песков рассказал о слушателях послания президента в "Манеже"
14:06
Общество
Бегство верхушки ФБК за границу было спланировано заранее
14:05
Армия
Минобороны РФ сообщило о начале масштабных военных учений в Арктике
14:05
Происшествия
Склад с автозапчастями в Улан-Удэ не могут потушить четыре часа
14:05
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина показала «беременный» живот
14:05
Технологии
Рогозин рассказал, когда Россия выйдет из проекта МКС
14:01
Общество
Переехавший из США в Москву блогер объяснил, почему общественный транспорт в России лучше
14:01
Технологии
Беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса
14:00
Политика
Дмитрий Песков указал на провокации Запада на фоне сообщений о незаконных митингах
14:00
Политика
Захарова: чешский МИД больше не сможет принимать на работу россиян
13:59
Общество
Желающим привиться в РФ европейцам пригрозили проблемами с сертификатами
13:59
Политика
Кремль: Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным
13:58
Общество
Общегородской траур по пяти погибшим в ДТП подросткам объявят в Новочеркасске
13:57
Общество
«В ветхом домишке без коммунальных благ»: в Приморье выживает вдова ветерана ВОВ
13:55
Общество
Гитарист рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл скончался в 77 лет
13:55
Политика
Песков: Россия намерена продолжить отвечать США зеркальными санкциями
13:55
Политика
Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии
13:55
Происшествия
Петербуржцы заплатили лже-тренеру по тхэквондо за «аттестацию» своих детей
Все новости
Чехия не раскроет России детали расследования «дела Врбетице»
Nation News  /  Анна Карпова
Политика

Чехия не раскроет России детали расследования «дела Врбетице»

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 13:42
Прага не намерена раскрывать Москве детали расследования инцидента во Врбетице. Об этом рассказал первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек.

Прага, 19 апреля. Прага не намерена раскрывать Москве детали расследования инцидента во Врбетице. Об этом рассказал первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек.

Высокопоставленный политик заявил в ходе брифинга, что Россия не обязана знать все, что «мы знаем» об инциденте на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

«Следует ожидать, что Россия будет защищаться, и я не могу исключить появления документов, которые попытаются опровергнуть чешскую версию. Идет полицейское расследование», — сказал Гамачек журналистам местных СМИ.

Ранее власти европейской страны выдворили из Чехии 18 сотрудников российской дипмиссии. Москва в свою очередь предприняла ответные шаги и объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

дипломаты чехия прага
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Политика / Чехия не раскроет России детали расследования «дела Врбетице»
Рейтинг@Mail.ru