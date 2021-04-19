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Сезон открыт: в усадьбе Федяшево Тульской области прошел первый в этом году субботник
Фото предоставлено некоммерческим партнерством Русская усадьба  / 
Общество

Сезон открыт: в усадьбе Федяшево Тульской области прошел первый в этом году субботник

Первый в новом сезоне субботник состоялся в усадьбе Федяшево в Тульской области. Что успели сделать и какие планы у волонтеров на теплый сезон выяснил ФАН.

Тула, 19 апреля. Горячий сезон для усадебных волонтеров можно считать открытым. Первый субботник состоялся в усадьбе дочери Пушкина Марии Гартунг. За день удалось успеть немало.

«Выполнили огромный объем работ. Убрали кучу сухостоя и веток. Вынесли деревья, оставшиеся после санитарной рубки. Сняли укрывной материал с молодых яблонь, посадили смородину и гортензию», — рассказала специалист по парку в усадьбе Федяшево Ольга Котельникова.

75 волонтеров из Тульской и Московской областей (в их числе и студенты МГУ и МГТУ имени Баумана) приехали в усадьбу Марии Гартунг в усадьбу Федяшево на первый в новом сезоне субботник.

«Организация просто превосходная. Субботники необходимы еще и для того, чтобы привлечь к усадьбе как можно больше внимания. Также на таких мероприятиях знакомятся те, у кого есть общее любимое дело — усадьбы и парки», — говорит волонтер, автор блога «Летопись русской усадьбы» Вадим Разумов.

Как рассказала ФАН генеральный директор Некоммерческого партнерства «Русская усадьба» Вера Стерлина, в этом году под руководством их организации начнется приведение в порядок парка в еще одной старинной усадьбе Тульского региона — Колосово, что в Алексинском районе.

Сезон открыт: в усадьбе Федяшево Тульской области прошел первый в этом году субботник
Фото предоставлено некоммерческим партнерством «Русская усадьба»  / 

«В самых ближайших планах: сохранение исторических липовых аллей, а также посадка молодых деревьев и формирование исторической дорожно-тропиночной сети. Помимо этого начнется сбор материалов и разработка методики проведения экскурсий по усадьбе Колосово, а также формирование волонтерских бригад», — говорит Вера Валерьевна.

Всего же в этом сезоне запланировано четыре субботника в Федяшево, три — в Колосово и еще один — совместный субботник в музее-усадьбе Ясная Поляна.

тульская область субботник усадьба федяшево
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