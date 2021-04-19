Российский микрофинансовый бизнес заинтересовался рынками других стран

Москва, 19 апреля. Российские микрофинансовые компании (МФК) спустя некоторое время снова заинтересовались международными рынками.

Об этом пишет «Коммерсантъ», пообщавшийся с представителями отрасли. Так, ГК Eqvanta создает во Вьетнаме дочернюю организацию, а «Финбридж» намеревается выйти на индийский рынок.

«Российские МФК уже пытались выходить на международные рынки несколько лет назад», — говорится в материале.

Отечественные компании привлекают в вышеперечисленных странах высокая численность населения и низкое проникновение финансовых услуг. Среди минусов они называют нестабильность национальных валют, недостаточные знания местной специфики и отсутствие наработанной базы скоринг-оценки заемщиков.

Специалисты портала Webbankir ранее выяснили, что представители определенных профессий стали реже обращаться за услугами микрофинансовых компаний. Речь идет о сотрудниках силовых структур, юристах и программистах.