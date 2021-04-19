Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:12
Общество
Школа имени Сургучева изменит название из-за связи писателя с фашистами
14:10
Армия
Аналитики NI рассказали, что мешает США «победить» Россию в Арктике
14:09
Политика
Песков рассказал о слушателях послания президента в "Манеже"
14:06
Общество
Бегство верхушки ФБК за границу было спланировано заранее
14:05
Армия
Минобороны РФ сообщило о начале масштабных военных учений в Арктике
14:05
Происшествия
Склад с автозапчастями в Улан-Удэ не могут потушить четыре часа
14:05
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина показала «беременный» живот
14:05
Технологии
Рогозин рассказал, когда Россия выйдет из проекта МКС
14:01
Общество
Переехавший из США в Москву блогер объяснил, почему общественный транспорт в России лучше
14:01
Технологии
Беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса
14:00
Политика
Дмитрий Песков указал на провокации Запада на фоне сообщений о незаконных митингах
14:00
Политика
Захарова: чешский МИД больше не сможет принимать на работу россиян
13:59
Общество
Желающим привиться в РФ европейцам пригрозили проблемами с сертификатами
13:59
Политика
Кремль: Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным
13:58
Общество
Общегородской траур по пяти погибшим в ДТП подросткам объявят в Новочеркасске
13:57
Общество
«В ветхом домишке без коммунальных благ»: в Приморье выживает вдова ветерана ВОВ
13:55
Общество
Гитарист рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл скончался в 77 лет
13:55
Политика
Песков: Россия намерена продолжить отвечать США зеркальными санкциями
13:55
Политика
Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии
13:55
Происшествия
Петербуржцы заплатили лже-тренеру по тхэквондо за «аттестацию» своих детей
Все новости
Российский микрофинансовый бизнес заинтересовался рынками других стран
Невские Новости  /  Роман Голосов
Экономика

Российский микрофинансовый бизнес заинтересовался рынками других стран

Российские микрофинансовые компании (МФК) спустя некоторое время снова заинтересовались международными рынками.

Москва, 19 апреля. Российские микрофинансовые компании (МФК) спустя некоторое время снова заинтересовались международными рынками.

Об этом пишет «Коммерсантъ», пообщавшийся с представителями отрасли. Так, ГК Eqvanta создает во Вьетнаме дочернюю организацию, а «Финбридж» намеревается выйти на индийский рынок.

«Российские МФК уже пытались выходить на международные рынки несколько лет назад», — говорится в материале.

Отечественные компании привлекают в вышеперечисленных странах высокая численность населения и низкое проникновение финансовых услуг. Среди минусов они называют нестабильность национальных валют, недостаточные знания местной специфики и отсутствие наработанной базы скоринг-оценки заемщиков.

Специалисты портала Webbankir ранее выяснили, что представители определенных профессий стали реже обращаться за услугами микрофинансовых компаний. Речь идет о сотрудниках силовых структур, юристах и программистах.

микрозаймы мфк микрокредитование микрофинансисты международный рынок
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Российский микрофинансовый бизнес заинтересовался рынками других стран
Рейтинг@Mail.ru