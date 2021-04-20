Ведьма Полынь указала на деталь в поведении Елизаветы II на похоронах принца Филиппа

Люди преклонного возраста, потерявшие своего супруга, с которым прожили очень долго, как правило, дольше трех лет не живут. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт оценила, как смерть принца Филиппа может сказаться на здоровье королевы Великобритании Елизаветы II.

«Смерть близкого человека — это всегда стресс. В первую очередь он ложится на сердце человека. Однако мы должны понимать, что перед нами сильная личность, а не лицо, подверженное эмоциям. Она прошла через очень многое, умеет держать себя в руках и будет скрывать свои чувства», — сообщила специалист.

Полынь отметила, что, несмотря на все достижения современной медицины, существует неутешительная статистика исхода таких ситуаций.

«Думаю, ей понадобится помощь различных специалистов, которые будут ее поддерживать и помогать пережить такой страшный стресс. Впрочем, когда люди теряют своего супруга, с которым прожили так долго, то в таком возрасте они, как правило, дольше трех лет не живут», — пояснила собеседница ФАН.

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Она указала на одну существенную деталь, которую заметила во время церемонии прощания с принцем Филиппом.

«Когда у человека стресс, то всегда есть спазм дыхания. И маска еще больше усугубляет дело. Однако Елизавета II не сняла ее со своего лица. Значит, она вполне могла это выдержать. Это достаточно выносливый человек. Вряд ли бы она стала рисковать задохнуться просто из-за того, что ее снимали камеры. Возможно, в этот момент она уже была на каких-то препаратах, которые помогали ей все это перенести», — подытожила ведьма.

Ранее Алена Полынь опровергла слухи о проклятии шоу «Последний герой».