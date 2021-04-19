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Украинская журналистка оценила риски полномасштабной войны между Киевом и Москвой
Невские Новости  /  Владимир Нагорский
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Армия

Украинская журналистка оценила риски полномасштабной войны между Киевом и Москвой

России не нужна война с Украиной, однако полностью исключать риски начала вооруженного противостояния нельзя, считает украинская журналистка Алиса Сопова.

Киев, 19 апреля. России не нужна война с Украиной, однако полностью исключать риски начала вооруженного противостояния нельзя, считает украинская журналистка Алиса Сопова.

Наращивание присутствия российской армии на границе с Украиной в настоящий момент приковывает к себе внимание Европы и Соединенных Штатов, отметила обозреватель чешского издания iRozhlas Ленка Кабргелова в своей статье, перевод которой приводит «ИноСМИ». Журналистка взяла интервью у своей коллеги с Украины Алисы Соповой, побеседовав с ней о ситуации в Донбассе.

Растущая напряженность в отношениях между Москвой и Киевом и возможное наступление ВСУ на Донбасс также были затронуты в ходе разговора. Ленка поинтересовалась у Алисы, что она думает о рисках возникновения полномасштабной войны между двумя государствами. Украинка подчеркнула, что это весьма сложный вопрос, так как информация о ситуации на украинской границе доходит до жителей в весьма искаженном виде. По ее словам, население Донбасса же вряд ли впадет в панику, услышав об эскалации ситуации в регионе, так как подобные разговоры ведутся уже давно и стали им привычны.

flickr.com  / Ministry of Defense of Ukraine

«Люди, которые проживают в этом регионе, уже привыкли к бесконечным разговорам об обострении ситуации. Поэтому, на мой взгляд, они уже не придают им особого значения. Они им в целом безразличны», — сказала журналистка.

Жители юго-востока Украины отлично осознают, что их ждет в случае начала активного вооруженного конфликта, так как они уже видели войну, считает Сопова. Оценивая риски начала боестолкновений между российской и украинской армиями, девушка затруднилась ответить, насколько они велики, так как, по мнению многих экспертов, войны не хочет никто, в том числе и Россия. Тем не менее пока не случилось и снижение градуса напряженности, уточнила она.

Ранее американский генерал Филип Бридлав заявил, что украинские власти столкнутся с серьезными проблемами в случае начала открытого вооруженного противостояния с Россией.

Украина россия донбасс война сопова
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