Семьи с детьми смогут воспользоваться расширенной льготной ипотекой

Москва, 19 апреля. Российские семьи с детьми смогут профинансировать постройку собственного частного дома с помощью программы льготной ипотеки.

Правительство Российской Федерации расширит программу, по которой предоставляется льготная ипотека. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате», — заявил Мишустин.

Глава правительства обратил внимание, что поддержка родителей является приоритетом властей России. ФАН ранее составил обзор государственных выплат, на которые могут рассчитывать семьи с ребенком в 2021 году.