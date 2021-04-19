Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 14:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:12
Общество
Школа имени Сургучева изменит название из-за связи писателя с фашистами
14:10
Армия
Аналитики NI рассказали, что мешает США «победить» Россию в Арктике
14:09
Политика
Песков рассказал о слушателях послания президента в "Манеже"
14:06
Общество
Бегство верхушки ФБК за границу было спланировано заранее
14:05
Армия
Минобороны РФ сообщило о начале масштабных военных учений в Арктике
14:05
Происшествия
Склад с автозапчастями в Улан-Удэ не могут потушить четыре часа
14:05
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Толкалина показала «беременный» живот
14:05
Технологии
Рогозин рассказал, когда Россия выйдет из проекта МКС
14:01
Общество
Переехавший из США в Москву блогер объяснил, почему общественный транспорт в России лучше
14:01
Технологии
Беспилотник NASA впервые взлетел в атмосфере Марса
14:00
Политика
Дмитрий Песков указал на провокации Запада на фоне сообщений о незаконных митингах
14:00
Политика
Захарова: чешский МИД больше не сможет принимать на работу россиян
13:59
Общество
Желающим привиться в РФ европейцам пригрозили проблемами с сертификатами
13:59
Политика
Кремль: Путин и Байден не обсуждали ситуацию с Навальным
13:58
Общество
Общегородской траур по пяти погибшим в ДТП подросткам объявят в Новочеркасске
13:57
Общество
«В ветхом домишке без коммунальных благ»: в Приморье выживает вдова ветерана ВОВ
13:55
Общество
Гитарист рок-группы The Kingsmen Майк Митчелл скончался в 77 лет
13:55
Политика
Песков: Россия намерена продолжить отвечать США зеркальными санкциями
13:55
Политика
Песков подтвердил, что Путин и Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии
13:55
Происшествия
Петербуржцы заплатили лже-тренеру по тхэквондо за «аттестацию» своих детей
Все новости
Семьи с детьми смогут воспользоваться расширенной льготной ипотекой
ФБА «Экономика сегодня»
Экономика

Семьи с детьми смогут воспользоваться расширенной льготной ипотекой

Российские семьи с детьми смогут профинансировать постройку собственного частного дома с помощью программы льготной ипотеки.

Москва, 19 апреля. Российские семьи с детьми смогут профинансировать постройку собственного частного дома с помощью программы льготной ипотеки.

Правительство Российской Федерации расширит программу, по которой предоставляется льготная ипотека. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы расширяем возможность взять льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате», — заявил Мишустин.

Глава правительства обратил внимание, что поддержка родителей является приоритетом властей России. ФАН ранее составил обзор государственных выплат, на которые могут рассчитывать семьи с ребенком в 2021 году.

ипотека родители частный дом социальная поддержка льготная ипотека семьи с детьми помощь семьям
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Политика 16 апреля 2021
Кедми рассказал, чего боится Байден в России
Новости партнеров
Все новости / Экономика / Семьи с детьми смогут воспользоваться расширенной льготной ипотекой
Рейтинг@Mail.ru