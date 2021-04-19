90-летняя актриса Нина Гуляева поделилась ощущениями от вакцинации «ЭпиВакКороной»

Знаменитая советская и российская актриса Нина Гуляева заявила ФАН, что на днях вакцинировалась от коронавируса новосибирским препаратом «ЭпиВакКорона» и чувствует себя прекрасно.

Корреспондент Федерального агентства новостей позвонил народной артистке РСФСР, чтобы узнать, как она отметила 90-летний юбилей, и тут сразу же выяснилось, что речь, в основном, пойдет о COVID-19.

— Нина Ивановна, поздравляем вас с прошедшим днем рождения! Как отпраздновали его?

— Никак. Потому что мне сделали вакцину. Вот лежу уже третий день. Мне только звонят по телефону. Весь театр меня поздравил. И так здорово поздравил!

— Имеется в виду Московский Художественный театр имени А. П. Чехова?

— Да, он. Еще мне звонили мои друзья, знакомые. В общем, целый день все меня поздравляли…

Через 14 дней мне надо будет принять вторую порцию вакцины. Это «ЭпиВакКорона». Очень хорошая! Если вы захотите вакцинироваться, выбирайте ее! Потому что нет никаких осложнений, побочных эффектов, ничего. Нет ощущения «гриппозности».

— Стало быть, все идет хорошо?

— Абсолютно. Мне сказали, что надо полежать семь дней. Третий день был вчера. Это, говорят, самый тяжелый период. Мне каждый день звонят, спрашивают, какая температура, какое давление. За мной следят. Я принимаю все лекарства, какие мне предписаны.

ТАСС / Василий Егоров

— Так понимаю, что коронавирус миновал вас?

— Да, «короной» я не болела.

Мне надоело сидеть дома, в этой изоляции! Я больше не могу. Мне хочется работать, в театре играть. Потому что я сидела около двух месяцев. И, чувствую, что еще немножко, и сойду с ума. У меня уже такое нервное состояние, я на всех кидаюсь (смеется). Такая вот злая…

— Дадите напоследок какой-то совет нашим читателям?

— Я всем советую вакцинировать и себя, и всех своих родных и близких вот этой «ЭпиВакКороной». Она новосибирская. Просто самая-самая! Я не знаю, конечно, что там будет через 14 дней. Но сейчас все просто идеально!

Нина Гуляева родилась 18 апреля 1931 года. В 1954-м окончила Школу-студию МХАТ, и вскоре ее взяли на работу в Художественный театр. В 1987 году стала актрисой МХТ им. Чехова.

Дважды была замужем. Второй супруг — не менее знаменитый отечественный актер Вячеслав Невинный, народный артист СССР (ушел из жизни в мае 2009 года).

В 1963 году Гуляева была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, а через шесть лет — народной артистки РСФСР. Также она — лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1978 год).

Работала, в основном, в театре. В кино сыграла в пяти фильмах. Кроме того, озвучивала картины, включая «Алые паруса» (ее голосом говорит главная героиня Ассоль, которую сыграла Анастасия Вертинская), мультфильмы.

Ранее другой знаменитый актер театра и кино Сергей Никоненко признался, что не носит маску и не хочет вакцинироваться.