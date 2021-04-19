Аналитики рассказали, стоит ли ждать укрепления рубля в ближайшую неделю

В настоящее время негативный фон для рубля сильнее, чем положительный. Связано это с угрозой введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть после прорыва отметки в 65 долларов за баррель на прошлой неделе находится в диапазоне 67 долларов. В настоящий момент она торгуется в районе 66 долларов. С одной стороны, идет восстановление мирового спроса на черное золото, восстановление экономик. С другой — пандемия продолжается, особенно усложняется ситуация в Индии.

«Было еще сообщение, что Гонконг приостановил авиасообщение с Индией, Пакистаном и Филиппинами. Кроме того, идет информация, что хотят отменить Олимпиаду в Японии. Это может повлиять на рынок. Это будет сигнал, что пандемия от нас никуда не уходит. И, соответственно, это может быть негатив в моменте», — пояснили эксперты.

В то же время нефти оказывают поддержку безрезультативные переговоры с Ираном. Фактор риска для черного золота с рынка уходит, никаких серьезных падений по стоимости нет. Ожидается, что цена нефти может вырасти до 70 долларов за баррель за счет летнего сезона.

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Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, есть угрозы новых санкций, которые могут сказаться на рубле. Западные СМИ сообщают о том, что США хотят ввести ограничительные меры для иностранных инвесторов на рублевые облигации госбанков. Мера, скорее всего, ни к чему не приведет, считают эксперты, но тем не менее это создает негативный фон для рубля — валюта становится слабее.

«Рубль опять ушел в диапазон выше 76 за доллар. Скорее всего, так это все и продолжится в ближайшее время. США отслеживают влияние уже принятых санкций на российский госдолг, как это повлияет на иностранных держателей. В целом все эти санкции плохи тем, что они, в принципе, делают из российских облигаций токсичный актив. И, скорее всего, выход иностранцев из этих активов будет продолжаться. И это будет создавать дополнительное давление на рубль, которому пока не суждено укрепляться», — считают эксперты.

Есть надежда, что Центробанк РФ повысит ключевую ставку, это поддержит рубль. Однако, по мнению аналитиков, позитивный импульс для отечественной валюты будет временный, потому что остается еще негативный геополитический фон и угрозы санкций.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает влияние на рубль.