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Онищенко объяснил, почему выходить на акцию за Навального — это унизительно
Федеральное агентство новостей  / 
Общество

Онищенко объяснил, почему выходить на акцию за Навального — это унизительно

Спекуляции вокруг здоровья Алексея Навального — это дешевый фарс, разыгранный по зарубежному сценарию, считает Геннадий Онищенко.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что планы сторонников блогера Алексея Навального устроить незаконную акцию инициированы западными спецслужбами. Участвовать в играх, правила которых устанавливают в Вашингтоне, для россиян — просто унизительно, отметил Онищенко в комментарии ФАН.

«Господин Навальный получает адекватную медицинскую помощь, кроме того, уверен, что у него вообще нет каких-то серьезных заболеваний, — выразил мнение парламентарий. — Как мы знаем, этот господин госпитализирован в специализированное медучреждение, это значит, он находится под присмотром врачей.

Все остальное — дешевый фарс, в котором представители американских спецслужб предлагают нашим согражданам участвовать за очень дешевую цену. К сожалению, на эти провокации поддалась часть нашей молодежи, которая была специально отобрана и зомбирована.

Думаю, для россиянина, вне зависимости от его политических взглядов, поддаваться на такое неуклюжее манипулирование и выполнять чужую волю — просто унизительно».

Онищенко объяснил, почему выходить на акцию за Навального — это унизительно
Агентство городских новостей Москва  / Пресс-служба суда

По мнению Геннадия Онищенко, граждане России сами, без указки из-за рубежа, в состоянии решить, что нужно нашей стране.

«Обращаюсь ко всем, кто готов слушать: наша с вами задача — сохранить нашу страну, наша с вами задача — дать России нормально и спокойно развиваться. Не поддавайтесь на провокации, не нужно действовать по указке из-за рубежа. Мы можем и должны сами решать свои проблемы, указчики из Вашингтона нам не нужны», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что Алексей Навальный переведен из колонии, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше», в больницу для осужденных во Владимирской области. Сторонники Навального, которые пытаются спровоцировать беспорядки, делают свои громкие заявления, находясь за границей.

онищенко навальный незаконная акция
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