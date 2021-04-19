Онищенко объяснил, почему выходить на акцию за Навального — это унизительно

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что планы сторонников блогера Алексея Навального устроить незаконную акцию инициированы западными спецслужбами. Участвовать в играх, правила которых устанавливают в Вашингтоне, для россиян — просто унизительно, отметил Онищенко в комментарии ФАН.

«Господин Навальный получает адекватную медицинскую помощь, кроме того, уверен, что у него вообще нет каких-то серьезных заболеваний, — выразил мнение парламентарий. — Как мы знаем, этот господин госпитализирован в специализированное медучреждение, это значит, он находится под присмотром врачей. Все остальное — дешевый фарс, в котором представители американских спецслужб предлагают нашим согражданам участвовать за очень дешевую цену. К сожалению, на эти провокации поддалась часть нашей молодежи, которая была специально отобрана и зомбирована. Думаю, для россиянина, вне зависимости от его политических взглядов, поддаваться на такое неуклюжее манипулирование и выполнять чужую волю — просто унизительно».

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

По мнению Геннадия Онищенко, граждане России сами, без указки из-за рубежа, в состоянии решить, что нужно нашей стране.

«Обращаюсь ко всем, кто готов слушать: наша с вами задача — сохранить нашу страну, наша с вами задача — дать России нормально и спокойно развиваться. Не поддавайтесь на провокации, не нужно действовать по указке из-за рубежа. Мы можем и должны сами решать свои проблемы, указчики из Вашингтона нам не нужны», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что Алексей Навальный переведен из колонии, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше», в больницу для осужденных во Владимирской области. Сторонники Навального, которые пытаются спровоцировать беспорядки, делают свои громкие заявления, находясь за границей.