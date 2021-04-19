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Новую методику лечения рака печени представили в России
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Общество

Новую методику лечения рака печени представили в России

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 12:32
Российские ученые опробовали новую методику лечения рака печени. Разработка принадлежит специалистам МРНЦ имени Цыба из Обнинска.

Москва, 19 апреля. Российские ученые опробовали новую методику лечения рака печени. Разработка принадлежит специалистам МРНЦ имени Цыба из Обнинска.

Четыре пациента со злокачественной опухолью прошли радиоэмболизацию печени. При использовании новой разработки в сосуды, питающие опухоль, вводят микросферы, содержащие радионуклидный препарат иттрий-90. В 90% случаев это останавливает рост образований.

К тому же применение такой методики лечения рака печени увеличивает продолжительность жизни в четыре или пять раз по сравнению с другими. Раньше подобные операции не делали из-за высокой стоимости и сложности доставки микросфер. Однако теперь этот вопрос решен. Запущено отечественное производство микросфер.

Нижегородские ученые ранее разработали новый метод диагностики рака желудка. Исследования проходят в Приволжском медуниверситете (ПИМУ). Для определения рака желудка пациенту необходимо выдохнуть воздух в одноразовые пятилитровые пакеты.

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