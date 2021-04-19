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В Госдуме назвали жалким план адептов Навального пропиариться за счет президента
Федеральное агентство новостей  / 
Политика

В Госдуме назвали жалким план адептов Навального пропиариться за счет президента

Незаконная акция в день послания Путина — единственный способ привлечь внимание к Навальному и ФБК, заявили депутаты Госдумы.

В обычный день у сторонников ФБК (признан в России иностранным агентом) и его основателя, осужденного мошенника Алексея Навального уже не получится собрать на митинг сколько-нибудь заметное количество участников. Поэтому «навальнисты» решили использовать для этого 21 апреля — день путинского послания Федеральному собранию. 

Такую точку зрения в интервью ФАН выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Привлечь к себе внимание сторонники Навального могли бы, только если этот митинг проводить в какой-то необычный день. Ну а какой еще день может быть? Если бы они проводили его в День космонавтики, это было бы странно. Дальше майские праздники — всем не до них будет, все разъедутся, и они в информационном поле будут неинтересны. А когда внимание средств массовой информации, в том числе международных, будет приковано к России? Как раз в день послания президента — именно поэтому он и был выбран», — поделился своим мнением Шерин.

Депутат отметил, что проведение митинга 21 апреля только подтверждает тот факт, что цель акции — это попытка привлечения внимания к самим себе, а не «спасение» Навального.

«Возможно, они за Навального переживают, возможно, хотят ему помочь. Но они прекрасно понимают, что этим митингом они ему помочь никак не смогут», — добавил депутат.

При этом Шерин не исключил возможных провокаций на предстоящей акции.

«Я бы, честно говоря, дал им выступить. Потому что им нужна картинка, как их бьют дубинками — не надо этого допускать», — отметил собеседник ФАН.

Парламентарий также добавил, что перетянуть на себя «одеяло» информационной повестки у сторонников Навального вряд ли получится: придется конкурировать с конкретными планами политического, социального и экономического развития страны, которые озвучит глава государства.

«Внимание внутриполитических элит и граждан все-таки будет больше обращено на то, что скажет президент в своем послании Федеральному собранию: ведь он же будет говорить о том, как должна развиваться страна целый год, какие законы будут приниматься. В этом году предстоят еще и выборы в Государственную думу — значит президент будет делать определенные, связанные с этим, установки», — добавил Шерин.

В Госдумы раскрыли план сторонников Навального пропиариться за счет президента
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Скептически оценивает шансы организаторов митинга на широкий общественный резонанс и заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Митинг ни к чему не приведет: он будет жалким подобием политической акции. Широкой поддержки участники в массах не найдут, и результат, соответственно, будет плачевный», — заявил Выборный в интервью ФАН.

Представитель Госдумы отметил, что ожидаемый провал анонсированной акции будет связан не только с неспособностью ее организаторов объединить вокруг себя людей с помощью какой-либо внятной программы, но и с тем, что у власти есть работающий и эффективный план действий.

«Как бы ни раскачивали ситуацию в России, мы видим, что наши граждане сплачиваются вокруг президента. А самое главное, народ видит, что власти сегодня делают все возможное, чтобы обеспечить достойный уровень жизни, а также безопасность россиян в отношении как внутренних, так и внешних угроз. Например, мы видим, что количество тяжких преступлений сокращается. А если посмотреть на международную арену, многие государства сегодня работают по указке Вашингтона, по сути. А для нас важно, что мы сами выбираем президента, парламент. Мы являемся суверенным государством. Для нас важен фактор независимости», — подчеркнул Выборный.

Он также выразил мнение, что акция адептов Навального является очередным способом отработать иностранное финансирование, полученное признанной иноагентом организацией.

«Они покажут якобы возмущение, недовольство граждан политикой нашего государства — жалкая попытка хоть как-то оправдать те средства, которые они получают из-за рубежа. Какой-либо другой цели я по большому счету не вижу», — резюмировал Выборный.

18 апреля члены ФБК Леонид Волков и Иван Жданов выступили с заявлением о проведении очередной акции, якобы призванной обратить внимание на условия содержания Навального в колонии. Оппозиционеры призвали людей выйти на центральные площади городов страны, так и не дождавшись, когда число зарегистрированных на сайте акции пользователей достигнет отметки в 500 тысяч участников.

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