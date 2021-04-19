Военные учения ВСУ и Нацгвардии удивили украинцев на улицах Одессы

Одесса, 19 апреля. Межведомственные антитеррористические учения украинских силовиков в Одессе стали предметом насмешек и возмущения жителей города.

Об этом сообщают несколько украинских СМИ, а также многочисленные очевидцы происходящих «мероприятий по отражению вражеской агрессии». К ним привлечены бойцы ВСУ и Национальной гвардии, также к учениям намерены привлечь персонал местной Службы безопасности Украины (СБУ).

Жители и гости Одессы были немало удивлены ходом военных учений в районе железнодорожного вокзала, которые выразились в разъездах одинокого армейского внедорожника вокруг стратегического объекта. Машина запугивала прохожих массивным стволом пулемета, аляповатой «патриотической» символикой и сомнениями в адекватности ее экипажа, сообщают одесситы в соцсетях.

В «антитеррористическом шапито», как назвал тренировку ВСУ и Нацгвардии один из пользователей Сети, пытались принять участие представители местных националистических организаций со склонностью к театральному эпатажу. Это было бы вполне достойным подобного «цирка», пишут горожане в местных пабликах.

Ранее сообщалось, кто несет ответственность за деморализацию ВСУ.