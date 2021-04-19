Чешский МИД испугался сильного ответа России на высылку дипломатов

Прага, 19 апреля. Реакция российской стороны на высылку сотрудников дипломатического представительства из Чехии оказалась сильнее, чем ожидалось, сообщил врио главы МИД страны Ян Гамачек.

По словам чиновника, Россия выслала 20 чешских представителей в качестве зеркальной меры. Реакция Москвы на решение Праги о выдворении дипломатов оказалась сильнее, чем ожидалось, отметил руководитель ведомства.

Ян Гамачек подчеркнул, что он уже подготовил предложения о дальнейших действиях республики в сложившейся ситуации.

Как стало известно ранее, представители российского внешнеполитического ведомства выразили протест из-за высылки из Праги 18 сотрудников дипломатической миссии РФ.