Строительство уникального энергоблока анонсировали в одном из городов России

Томск, 19 апреля. Сооружение первого в мире опытно-демонстрационного энергоблока с ядерным реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 стартует в РФ осенью.

Его возведут в Томской области, говорится в публикации официального издания российской атомной отрасли, газете «Страна Росатом». Энергоблок необходим для отработки технологий атомной энергетики будущего. Лицензия на строительство объекта БРЕСТ-ОД-300 выдана в феврале этого года. Документ получило предприятие госкорпорации «Росатом» «Сибирский химический комбинат».

Компания «Росатом» и власти Узбекистана изучают возможность реализации совместного проекта по возведению атомной электростанции в республике. Соглашение о сотрудничестве удалось подписать в сентябре 2018 года, заявил советник гендиректора корпорации Александр Мертен. Речь идет о возведении комплекса из двух энергоблоков поколения «3+».