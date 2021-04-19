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Аналитик объяснил, почему НАТО не решится перебросить ЗРК Patriot на Украину
wikipedia.org  /  Official U.S. Navy Page
Армия

Аналитик объяснил, почему НАТО не решится перебросить ЗРК Patriot на Украину

Украинские войска вряд ли получат американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, считает военный обозреватель Николай Протопопов.

Москва, 19 апреля. Украинские войска вряд ли получат американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, считает военный обозреватель Николай Протопопов.

Киев постоянно наращивает свои аппетиты в области заграничных вооружений, потребовав у США на этот раз ЗРК, радиус действия которых достигает сотни километров, отметил Протопопов в статье для РИА Новости. Он напомнил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Киев якобы «обороняет» от России весь Запад, ввиду чего системы Patriot «должны быть здесь», а не в Польше. Однако украинская сторона не первый раз уже пытается выпросить у Вашингтона эти ЗРК. К примеру, подобные идеи были озвучены еще в 2018 году руководителем украинского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентином Бадраком, который выразил уверенность в том, что подобный шаг приблизил бы вступление Украины в Североатлантический альянс.

Польша имеет американские зенитно-ракетные комплексы лишь потому, что страна входит в НАТО и представляет собой позиционный район ПРО, тогда как на Украине подобное создавать никто не планирует, подчеркнул Протопопов, ссылаясь на слова военного эксперта Алексея Леонкова.

wikipedia.org  / Darkone / CC BY-SA 2.5

Вашингтон, теоретически, мог бы снабдить Киев системами Patriot, однако украинская сторона столкнулась бы с массой трудностей, пишет автор материала. Аналитик сослался на мнение военного эксперта аналитического клуба «Валдай» Артема Куреева, который подчеркнул, что для обслуживания этих ЗРК нужны специально подготовленные экипажи. Кроме того, добавил он, ВСУ попросту ни к чему такое вооружение, поскольку оно никак не поможет в ходе боев против ополчения Донбасса, так как польза от комплексов будет только в случае масштабной войны. Переброска Patriot на Украину возможна лишь с территории Польши, однако США и НАТО не решатся на подобный шаг, ведь это будет прямым вмешательством в конфликт, уточнил Куреев.

Ранее на Украине объяснили, почему Соединенные Штаты не станут поставлять Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Украина сша донбасс нато зрк протопопов patriot
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