В Общественной палате Петербурга рассказали, каким НКО может помогать государство

В ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» обсудили, стоит ли государству поддерживать некоммерческие организации. Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Андрей Малков в комментарии отметил, что если эти организации направлены на развитие спорта, культуры, социальной сферы, то помогать им, безусловно, можно и нужно. Другое дело, что существуют еще и политические организации, подчеркнул спикер, а многие из них в нашей стране признаны иноагентами.

«Если говорить в целом про сегмент НКО, то надо разделять социально ориентированные и политические организации. Нам важны только те, которые развивают спорт, культуру и так далее. Таким государство должно помогать, и я за то, чтобы была поддержка в таком некоммерческом секторе», — заявил Малков.

Что касается Северной столицы, то здесь очень важно поддерживать и развивать молодежные НКО, подчеркнул Малков. Он рассказал, что на сегодня в Петербурге из девяти тысяч организаций более пяти с половиной тысяч являются социально ориентированными. Часть из них финансируется администрацией города, добавил эксперт.

«У нас студенческий город, молодежи много, ее надо чем-то занимать и направлять в нужное русло, давать им возможность трудоустройства, но не в ущерб учебе. У них должен быть выбор: сидеть дома в свободное от учебы время или участвовать в жизни города, ходить на мероприятия или волонтерством заняться. Для этого и есть различные НКО: это и спортивные, и культурные, и благотворительные организации. Они выполняют огромный пласт работы: занимаются с детьми-инвалидами, развитием студенческого спорта. Все это частично финансируется городом, администрацией. И когда приходишь на многотысячные мероприятия, то видишь, что работа проделана не зря», — поделился мнением Андрей Малков.

Также спикер пояснил, что будет, если в Санкт-Петербурге не будут функционировать некоммерческие организации.

«Если в Петербурге не будет НКО, то город лишится большой поддержки. Это почувствует каждый, мы ведь сами не замечаем, как часто участвуем в деятельности НКО. ТСЖ и ЖСК — это ведь тоже НКО, если отдать это коммерческим организациям, то они будут подходить со стороны прибыли, зарабатывать на этом, у них такой показатель. Тогда как у НКО этим показателем является результат», — резюмировал член ОП Санкт-Петербурга.

Ранее Андрей Малков назвал условия для ограничений против НКО.