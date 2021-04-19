Ольга Зарубина обвинила третью жену Александра Малинина в препятствии общения с дочкой

Москва, 19 апреля. Эстрадная певица Ольга Зарубина уверена, что ее экс-супруг, музыкант Александр Малинин подвержен влиянию нынешней жены Эммы, поэтому и не общается с дочерью.

Зарубина стала второй женой Александра Малинина. Пара поженилась в 1983 году, а через два года на свет появилась их дочь Кира. Брак продлился всего пять лет. По словам Зарубиной, музыкант ушел из семьи, когда ребенку было всего девять месяцев. С тех пор Малинин не проявлял интереса к наследнице. Певица уверена, что общению с ребенком препятствует нынешняя жена артиста Эмма.

«Он никогда не сомневался, что это его дочь. Просто он подкаблучник. Он ничего не решает в этой ситуации. <...> Если бы не было его нынешней жены Эммы, то он бы общался с Кирой. Моей дочери очень хотелось с ним общаться. Он некрасиво в свое время ее принял. Ребенку все-таки нужны и отец, и мать", — отметила экс-супруга Малинина в эфире программы "Звезды сошлись".

instagram.com / @alexandr_malinin

Все 25 лет воспитанием дочери певицы занимался второй муж Владимир Евдокимов. Ольга Зарубина отметила, что Малинин всегда был слабохарактерный, однако, как мужчина, он должен отвечать за ребенка, который появился от него на свет.

«Он не имеет своего характера, потому что боится свою жену», — заявила артистка.

Личная жизни Зарубиной никак не складывается. Она трижды была замужем, но каждые отношения заканчивались болезненным разрывом. Артистка призналась, что не теряет надежды построить крепкую семью. С мужчинами она иногда знакомится и в соцсетях. Однако однажды этот опыт закончился встречей с психопатом.