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Случайное знакомство с дальнобойщиком обернулось смертью для австралийки
wikimedia.org  /  Michael Coghlan / CC2
Происшествия

Случайное знакомство с дальнобойщиком обернулось смертью для австралийки

Водитель грузовика изнасиловал и убил 55-летнюю жительницу Австралии. Мужчина втерся в доверие к жертве и жестоко расправился с новой знакомой.

Канберра, 19 апреля. Водитель грузовика изнасиловал и убил 55-летнюю жительницу Австралии. Мужчина втерся в доверие к жертве и жестоко расправился с новой знакомой.

Трагедия случилась в Западной Австралии, к востоку от города Перт. Дальнобойщик жестоко расправился со случайной знакомой, после чего сбросил ее тело в овраг, сообщает The Sun.

Преступник и потерпевшая встретились в отеле «Сент-Джордж» в Инналу. Мужчина сказал, что ему нужно зарядить мобильный телефон. Австралийка по имени Джули откликнулась на просьбу шофера, после чего между ними завязалось тесное общение. Спустя какое-то время 34-летний Мэтью Х. переехал в дом отзывчивой горожанки. Вскоре о пропаже 55-летней женщины заговорили ее подруги.

Через неделю Джули пропустила несколько рабочих встреч. Тогда сын решил отправиться в гости к матери, но дома ее не застал. Убийца на тот момент успел скрыться, а дом он решил разгромить. Родственник жертвы тут же обратился в правоохранительные органы. Полиция приступила к расследованию дела, и вскоре злоумышленник был пойман и допрошен.

По словам подозреваемого, его и погибшую связывали сексуальные отношения. Мэтью Х. утверждал, что австралийка якобы вернулась к бывшему молодому человеку, а его попросила съехать. С тех пор, как отметил предполагаемый преступник, он не видел приятельницу.

Полицейские нашли труп женщины в кустах в Эшендоне спустя неделю. Согласно предварительной версии, Джулия была убита в тот же день, когда встретила нового друга. Предположительно, злоумышленник изнасиловал австралийку, а затем задушил ее веревкой или ошейником. Сам Мэтью Х. отрицал, что совершил преступление намеренно. Он настаивает, что партнерша случайно задохнулась во время грубого секса в кустарнике.

Тем не менее, сторона обвинения не поверила показаниям подозреваемого. Фигуранта арестовали и обвинили в убийстве. Судья назвал мужчину «развратным и безжалостным» и отметил, что он «не выказал никакого раскаяния» за свои действия. Мэтью Х. приговорили к пожизненному заключению. Ему придется пробыть за решеткой минимум 23 года, чтобы попросить у суда условно-досрочное освобождение.

австралия убийство изнасилование смерть гибель дальнобойщик водитель грузовика
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