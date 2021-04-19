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Певица Добрикова рассказала, чем обернулась поездка в Чернобыль для «Девчат»
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Шоу-бизнес

Певица Добрикова рассказала, чем обернулась поездка в Чернобыль для «Девчат»

Певица Надежда Добрикова вспомнила о поездке группы «Девчата» в Чернобыль в апреле 1986 года. По ее словам, тогда никто не знал о трагедии, которая перевернет судьбы солисток.

Москва, 19 апреля. Певица Надежда Добрикова вспомнила о поездке группы «Девчата» в Чернобыль в апреле 1986 года. По ее словам, тогда никто не знал о трагедии, которая перевернет судьбы солисток.

Коллектив, который называют первой советской «ВИА Грой», отправился с концертами в Чернобыль в апреле 1986 года. Певицы застали аварию, но тогда о происшествии никто ничего не говорил.

Девушки, не зная о взрыве, наслаждались теплыми деньками. 1 мая стояла жаркая погода, солистки отправились купаться на реку Припять. Добрикова, в отличие от других, не купалась, поскольку не умела плавать. Как вспоминает певица, на воде были странные разводы. Тогда они не могли даже предположить, что купание в радиоактивной реке и сама поездка обернутся печальными для них событиями.

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О трагедии они узнали только 3 мая. Последствия той поездки девушки ощутили через годы.

«У меня под мышкой появилась шишечка. Пошли метастазы. Я в Курск приехала к врачу. Мне сказали, что у меня четвертая стадия рака. Галя Градская была беременной в те годы. Она родила дочку. С сердцем у нее было потом очень все плохо. У другой солистки проблемы с почками и печенью начались. У Любы Дегтяревой тоже рак, по-женски что-то», — сказала певица в эфире программы «Звезды сошлись».

В этом году исполняется 35 лет с момента страшной аварии. В середине апреля в кино вышел фильм Данилы Козловского о трагедии, перевернувшей мир.

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