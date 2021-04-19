Иск прокуратуры по ФБК зарегистрирован в Московском городском суде

Москва, 19 апреля. Пресс-служба Московского городского суда подтвердила регистрацию иска прокуратуры в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом).

ФБК, «Фонд защиты прав граждан» (признан НКО — иностранным агентом) и общественное движение «Штабы Навального» могут причислить к экстремистским организациям. Соответствующий иск прокуратуры зарегистрирован сегодня в Московском городском суде. Пресс-служба суда сообщает, что о процессуальном движении дела будут сообщать дополнительно. Дата рассмотрения еще не назначена.

Прокуратура ранее сообщала о проведении проверки в ФБК.