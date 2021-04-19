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Кожный тест для обнаружения антител к коронавирусу разрабатывают в РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Общество

Кожный тест для обнаружения антител к коронавирусу разрабатывают в РФ

  /   Обновлено: 19 апреля 2021 12:27
Российские ученые начали разработку кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусу. Такую информацию предоставила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Москва, 19 апреля. Российские ученые начали разработку кожного теста для оценки иммунитета к коронавирусу. Такую информацию предоставила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера провели предварительные исследования своей разработки и получили неплохие результаты, обратил внимание Попова на собрании Отделения медицинских наук РАН. Ожидается, что тест может быть доступен россиянам уже осенью.

Прививочная кампания по вакцинации от коронавируса началась в РФ еще в декабре 2020 года. Первые прививки от COVID-19 получили врачи, учителя и другие люди из группы риска. Сейчас процедура доступна всем желающим без медицинских противопоказаний.

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