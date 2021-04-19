Обвиняемого в растрате экс-чиновника из Якутии оставили на свободе

Якутск, 19 апреля. Суд вынес приговор бывшему главе Чурапчинского района, проходящему по делу о растрате муниципального имущества.

Установлено, что в сентябре 2016 года обвиняемый и владелец частной фирмы заключили договор купли-продажи стройматериалов, предназначенных для ремонта жилища чиновника, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

После завершения работ по благоустройству дома глава района поручил своим подчиненным выделить из бюджета субсидию и направить директору комбината, находящемуся у фигуранта в подчинении. Поступившие на счет деньги чиновник использовал для погашения собственного долга за строительные материалы. При этом директор учреждения считал, что сумма пойдет на муниципальные нужды.

Фигурант дела не признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях. Суд приговорил его к трехлетнему запрету занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.

Сотрудница муниципальной организации в Оренбургской области присвоила 300 тыс. рублей, сообщает РИА56.