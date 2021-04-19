Режиссер «Русского космопоезда» раскрыл детали участия в проекте блогера BadComedian

Сейчас создатели нашумевших роликов о русской кибердеревне и космопоезде планируют продолжать придерживаться малых форм произведений. Об этом в беседе с ФАН рассказал режиссер, один из создателей полюбившегося многим проекта Сергей Васильев. Автор поделился творческим замыслом нового произведения «Русский космопоезд».

«Идея ролика родилась так же, как и в случае с «Кибердеревней»: совмещение несовместимого, контраст! Мы хотели развить эту же Вселенную. Это мир, в котором человечество уже начинает покорять космос. Путешествия между планетами становятся обыденностью, ходят регулярные поезда», — сообщил творец.

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Сергей Васильев также рассказал, как именно блогер BadComedian стал одним из героев новой истории.

«Это произошло почти случайно. Дело в том, что мастерская бутафории, которая для нас изготавливала костюм космодесантника, в свое время делала костюм и для Евгения. Мы изъявили желание пригласить его, и он согласился. Мы рады и благодарны», — пояснил собеседник ФАН.

Prt Scr youtube.com / birchpunk

В завершение режиссер отметил, что он и его единомышленники намерены продолжать творческие поиски.

«Это далеко не два человека, как и в «Кибердеревне». Съемочная группа небольшая по меркам кино или сериала, но значительная. Все имена указаны в титрах. Пока мы продолжаем придерживаться малой формы, вроде тех роликов, что выходят у нас сейчас. Не очень хочется увеличивать хронометраж. Просто потому что может потеряться свежесть. Кроме того, большой проект труднее реализовать. Мы по-прежнему экспериментируем. Планируем выпускать это на YouTube. Будем смотреть на зрительский интерес. Нам самим интересно, что получится», — подытожил Сергей Васильев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что BadComedian снялся в новом ролике от создателей «Русской кибердеревни».