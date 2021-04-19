ФСИН: состояние Навального оценивается как удовлетворительное

Владимир, 19 апреля. Алексея Навального перевели в стационар больницы для осужденных ИК-3 во Владимирской области.

Сотрудники ФСИН сообщили, что состояние здоровья блогера Алексея Навального оценивается как удовлетворительное. Врачи ежедневно проводят осмотр, с согласия пациента назначена витаминная терапия.

Осужденного блогера перевели из колонии в стационар областной больницы.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что прокуратура подала иск в отношении ФБК (признан иноагентом в РФ) о признании организации экстремистской. Сотрудники фонда сразу же начали сообщать о якобы ухудшении здоровья Навального. По словам профессора ВШЭ Олега Матвейчева, заявления не просто так совпали с иском прокуратуры.