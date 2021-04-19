Кедми назвал три сценария развития событий в Донбассе в случае наступления ВСУ

Москва, 19 апреля. Израильский политолог Яков Кедми назвал три сценария, по которым может развиваться обострение в Донбассе. Однако все три закончатся «где-то между Днепром и Днестром».

Своими соображениями израильский экс-разведчик и бывший руководитель спецслужбы «Натив» поделился с изданием «Украина.ру». Первый сценарий, который назвал Кедми, это наступление украинских войск на Донбасс. Но в таком случае Киев рискует добиться лишь того, что существование Украины как государства окажется под вопросом.

«Второй вариант: они начинают, и три корпуса Донбасса — как Донецкой, так и Луганской области — заканчивают свои действия где-то на Днепре или возле Одесского лимана. Или даже такой город есть — Измаил. Ну, тогда все ясно», — считает Кедми.

Третьим вероятным вариантом, по мнению эксперта, является то, что Киев применит ракеты и авиацию. Этот сценарий от предыдущих отличается наибольшей стремительностью развития событий. Но все три сценария, по мнению политолога, кончатся в районе «между Днепром и Днестром».

Ранее политолог заявил, что в случае попытки ВСУ прорвать оборону республик, защитники Донбасса смогут отбросить их наступление и дойдут до Одессы или Харькова.