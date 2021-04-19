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Зрители шоу «Маска» раскритиковали жюри шоу из-за ухода Кирилла Туриченко
instagram.com  /  @kirillturichenko
Шоу-бизнес

Зрители шоу «Маска» раскритиковали жюри шоу из-за ухода Кирилла Туриченко

В пером полуфинале судьи рассекретили Носорога, которым оказался солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко. Зрители уверены, что этот персонаж должен был остаться в шоу.

Москва, 19 апреля. В пером полуфинале судьи рассекретили Носорога, которым оказался солист «Иванушек International» Кирилл Туриченко. Зрители уверены, что этот персонаж должен был остаться в шоу.

Кандидатами на вылет в десятом выпуске стали Носорог, Неваляшка и Лама. Благодаря зрительскому голосованию в проекте остался участник в маске Неваляшки. Судьи долго решали, кого из двух номинантов рассекретить и выбрали Носорога. Однако в Сети разгорелись нешуточные страсти после выхода выпуска в эфир. Многие поклонники шоу обвинили жюри в некомпетентности. По их мнению, именно Носорог, то есть Кирилл Туриченко должен был дойти до финала.

Поп-король Филипп Киркоров, который стал членом жюри во втором сезоне «Маски», в своем Instagram-аккаунте объяснил, что судьям ближе к финалу стало сложнее принимать решения. Он отметил невероятный талант Туриченко и предрек ему большое будущее. Однако в комментариях под постом зрители выражали свое недовольство после ухода из проекта солиста «Иванушек».

«Как можно было отправить Носорога? Такой талант должен был дойти до финала!!!»;

«Туриченко, ты достоин был финала, не справедливо»;

«Неваляшка рядом даже не стоит с Кириллом. Несправедливо»;

«Боже, совсем эти судья не видят, Носорог достоин победы!» — пишут расстроенные поклонники.

Многие зрителей шоу, а также звезды шоу-бизнеса поспешили поддержать Туриченко. Так, оперная дива Анна Нетребко оценила талант и профессионализм артиста. Оказалась, она вместе с супругом следит за проектом с первого выпуска.

киркоров шоу туриченко маска
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