Выставка «Рыба Камчатки» открылась в Великих Луках

Великие Луки, 19 апреля. Камчатские рыбные деликатесы снова появились в городе Великие Луки. Продуктовая выставка пройдет в городе с 20 по 25 апреля.

Рыба и морепродукты считаются визитной карточкой Камчатского края. Большой выбор малосольной, вяленой, копченой рыбы, а также мяса дальневосточного краба появится у жителей Великих Лук. Кроме того, икра чавычи, горбуши и кижуча также появится в ассортименте.

Продуктовая выставка рыбы и морепродуктов пройдет в городском торговом центре «Весна». Жителям Великих Лук в течение пяти дней будут доступны не только обычные морепродукты, но и такие деликатесы, как марлин, тунец, кальмар и другие. Выставка будет работать с 10:00 до 19:00, сообщает «Луки.ру».

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