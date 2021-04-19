Бомбардировщики ВКС РФ осуществили пуски крылатых ракет на учениях в Коми

Москва, 19 апреля. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 ВКС РФ провели комплексные учебные тренировки в Республике Коми.

Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

«Командованием дальней авиации в рамках контрольной проверки проведено командно-штабное учение на базе авиационного соединения в Саратовской области», — сказано в релизе представителей МО РФ.

Во время полетов экипажи Ту-160 и Ту-95 МС осуществили запуски крылатых ракет бортового базирования, отработали дозаправку в воздухе на высоте свыше шести километров и скорости порядка 600 километров в час, а также провели воздушное патрулирование заданного квадрата местности.

Ранее сообщалось об участии ракетоносцев Ту-160 в московском параде Победы в сопровождении истребителей.

О необходимых мерах по обеспечению безопасности учений российских кораблей в Черном море информировало «Утро.ру».