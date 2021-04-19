Главу района в Якутии подозревают в хищении 12 млн рублей из бюджета

Якутск, 19 апреля. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении главы Мирнинского района Якутии Ришата Юзмухаметова.

Юзмухаметова подозревают в присвоении и растрате вверенного ему имущества в особо крупном размере, сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, чиновник, пользуясь своим служебным положением, незаконно распорядился муниципальной недвижимостью на сумму около 12 млн рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании Ришату Юзмухаметову меры пресечения.

Напомним, подозреваемый занял пост главы Мирнинского района в сентябре 2013 года, в 2018-м его избрали повторно.

Дальневосточных энергетиков признали виновными в хищениях на 700 млн, сообщает Deita.