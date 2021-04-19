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Живущая в Анталье россиянка описала, как страдает Турция без туристов из РФ
Федеральное агентство политических новостей  /  Вероника Комкова
Общество

Живущая в Анталье россиянка описала, как страдает Турция без туристов из РФ

Переехавшая в Турцию блогер Мария Долунай рассказала, в каком критическом положении оказалась страна, лишившись возможности принимать российских туристов из-за коронавируса.

Анталья, 19 апреля. Переехавшая в Турцию блогер Мария Долунай рассказала, в каком критическом положении оказалась страна, лишившись возможности принимать российских туристов из-за коронавируса.

В своем Instagram женщина опубликовала пост, где сообщила, что успела вовремя провести отпуск в стране, поскольку власти ввели новые ограничения. В частности, в Турции временно запрещено находиться на улице с 19:00 до 5:00 часов, передвигаться между городами без веской причины и покидать жилье по выходным, если нет достаточных оснований или необходимости закупить продукты.

«Очень грустно. Турция так ждала сезона, чтобы начать зарабатывать, а теперь лишь остается надежда, что 1-го июня возобновится авиасообщение с Россией и прилетят туристы», — написала она в публикации.

Долунай также рассказала об отчаянном положении турецкой туротрасли. Россиянка узнала о мгновенном закрытии одного из отелей на фоне ограничений. По ее словам, он прекратил работу за час, весь персонал был уволен, туристов переселили.

«Как жить людям в такой ситуации, я не знаю…» — подытожила блогер.

pixabay.com  / 
Пост Долунай нашел отклик среди других пользователей Instagram, живущих в Турции. Одна из подписчиц блогера призналась, что оказалась в очень сложной ситуации из-за пандемии.

«Это ужасно просто, мы начали работать в отеле, у нас два кредита с мужем, если наш отель, не дай бог, закроют, то как выбираться из этой ямы, не знаем», — отреалировала на публикацию bogasnu.

Другая подписчица написала, что ограничения буквально проехались по ней. Все мечты и надежды рухнули. О сорвавшихся планах и усталости от ограничений рассказали и другие пользователи.

Ситуация с коронавирусом в Турции остается тяжелой. В начале апреля власти страны объявили о вводе жестких ограничений, призванных предотвратить распространение инфекции по провинциям. Федеральное агентство новостей ранее публиковало рассказ россиянки, которая переехала в Анталью и вышла замуж за турка. Она говорила, что в стране царит паника из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом.

турция instagram карантин отдых
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